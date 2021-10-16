Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yemekte bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, yemekte bir araya geldi.
İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.
Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri