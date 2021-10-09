Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İngiltere'de çocuklardan oluşan bir grup, iklim kriziyle mücadele amacıyla İngiliz Kraliyet ailesine elindeki toprakları yeniden doğaya kazandırması çağrısında bulundu.

İngiltere'de çocuklardan oluşan bir grup, iklim kriziyle mücadele amacıyla İngiliz Kraliyet ailesine elindeki toprakları yeniden doğaya kazandırması çağrısında bulundu.

Başkent Londra'daki Green Park istasyonunda bir araya gelen çocuk korosu ve göstericiler, Buckingham Sarayı'na kadar şarkılar söyleyerek yürüdü ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens Charles'a arazilerin yeniden doğaya kazandırılması stratejileri benimsemeleri talebiyle 100 bin imzayı geçen dilekçeyi saraya sundu.

İngiltere'deki büyük toprak sahiplerine yeniden yaban hayata dönülebilmesi için adım atmaları çağrısında bulunan "Wild Card" grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan göstericiler, İngiliz Kraliyet ailesinin, ülkedeki en büyük toprak sahibi aile olduğunu ve İngiltere'nin yüzde 1,4'ü büyüklüğünde arazi alanına sahip olduğunu savunuyor.

Bunun çok büyük bir arazi alanı olduğunu ve doğa için çok daha büyük bir fırsat olduğunu ifade eden göstericiler, İngiltere'de vahşi hayatın ciddi oranda yok olduğunu ve iklim krizi kötüleşirken, kraliyet topraklarının yeniden doğaya kazandırılmasının büyük fark yaratacağı görüşünü savunuyor.

Öte yandan, göstericiler, kraliyet ailesinin atacağı bu adımın diğer büyük toprak sahiplerine de harekete geçmeleri için ilham vereceğini görüşünü paylaşıyor.

Etkinliğe doğa bilimci Chris Packham da katılarak konuşma yaptı.

Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı

Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı

Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı

Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı
AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülkeler listesine eklendi

 İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı

İngiltere, Türkiye'de korona aşısı olanları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Çocuklardan İngiliz kraliyet ailesine elindeki arazileri yeniden doğaya kazandırması çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:58:53. #1.12#