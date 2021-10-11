Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıklayan Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz." şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

İklim değişikliğiyle ilgili somut adımlar atılacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ADI DEĞİŞTİRİLECEK

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda kapsamlı, etkin, hızlı hareket edebilmesi sağlayacak kurumsal kapasiteyi ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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