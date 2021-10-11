Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor - Haberler
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Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Kabine toplantısından sürpriz bir karar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı'na dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıklayan Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz." şeklinde konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili somut adımlar atılacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz. Böylece ülkemizin göç konusunda kapsamlı, etkin, hızlı hareket edebilmesi sağlayacak kurumsal kapasiteyi ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor - Haberler
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