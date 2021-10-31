Son Dakika | Burdur'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Burdur'un Gölhisar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan Hüseyin Özçoban'ın kullandığı 15 HZ 244 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Çay Köprüsü mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile otomobilde bulunan Ahmet Ali Şenyurt itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özçoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Şenyurt ise Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.