Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığının 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 14 bin 137 okul öncesi, 24 bin 778 ilkokul, 19 bin 323 ortaokul ve 13 bin 82 lise ile toplam 71 bin 320 okulda 1 milyon 171 bin 891 öğretmenin görev yaptığını, açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 436 bin 532 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam edildiğini açıkladı.

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Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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