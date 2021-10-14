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Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor

Aydın'da ailesiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Neslihan Arıgül, annesi tarafından evinin tavanına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.

Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor

ARIGÜL'ÜN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber: Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor - Haberler
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