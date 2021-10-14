Ailesiyle birlikte yaşadığı evde tavana asılı halde bulundu! 40 yaşındaki kadının ölümü araştırılıyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, Neslihan Arıgül (40) annesi tarafından evin tavanında asılı vaziyette bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ARIGÜL'ÜN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Arıgül'ün ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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