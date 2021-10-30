Son Dakika | Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri - Haberler
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Son Dakika | Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Son Dakika | Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla şehrin simgesi Atakule kırmızı renkle aydınlatılırken, Ankara Kalesi kapısına ise Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağı ile Atatürk'ün 'Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun!' sözü yansıtıldı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla şehrin simgesi Atakule kırmızı renkle aydınlatılırken, Ankara Kalesi kapısına ise Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağı ile Atatürk'ün 'Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun!' sözü yansıtıldı.

Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde Ankara'nın simge mekanları, kutlama mesajları ve görselleriyle donatıldı. Çankaya ilçesinde bulunan ve yapıldığı günden bu yana şehrin simgesi olan Atakule, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kulenin led ekranında ise 'En büyük bayramımız kutlu olsun' ve 'Happy Republic Day October 29' sözleri yer aldı.Altındağ ilçesinde bulunan ve yapılış tarihi Galatlar'a kadar giden Ankara Kalesi'ne ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Kale'nin kapısı üzerinde de Ulu Önder'in, 'Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun!' sözü yer aldı.


Son Dakika | Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri

Son Dakika | Atakule ve Ankara Kalesi'nde '29 Ekim' görselleri

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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