Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi - Haberler
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Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi

Son dakika haberi... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ağacın altındaki mezar ihbarı polisi alarma geçirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir ağacın altındaki mezar ihbarı polisi alarma geçirdi. Kazılan çukurda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara kumluk ve ormanlık alanda gezintiye çıkan vatandaşlar bir çam ağacı altındaki mezar şeklindeki tümseği 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, mezar olabileceği değerlendirilen tümseğin yerini belirledi. Kürekle kazılan kum yığınında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Polis ekipleri çukurun oyun amaçlı kazılmış olabileceği üzerinde durdu. - ANTALYA

Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi

Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi

Son dakika! Antalya'da mezar şeklindeki tümsek polisi alarma geçirdi

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