Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Haberler | Güncel
Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Resul Sucu (46), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Resul Sucu (46), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Ankara- Beypazarı yolundaki Uğur Çayırı mevkisinde meydana geldi. Resul Sucu'nun kullandığı 06 AG 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Mustafa Karaağaç yönetimindeki 42 SH 238 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Sucu, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Resul Sucu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Mustafa Karaağaç, kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara
Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Son dakika: Ankara'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Son Dakika Haberleri
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