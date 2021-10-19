Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Antalya ve çevresinde hissedildi

Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ayrıntılar geliyor...

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