Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Antalya ve çevresinde hissedildi - Haberler
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Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Antalya ve çevresinde hissedildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildi.

Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı.

Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Antalya ve çevresinde hissedildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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