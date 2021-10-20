Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu - Haberler
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Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Taliban yönetimi Kadın Bakanlığı'nın tabelasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ile değiştirdi.

Taliban yönetimi Kadın Bakanlığı'nın tabelasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ile değiştirdi.

Taliban, Kadın Bakanlığı'nı 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na dönüştürdü

Taliban, Başkent Kabil'de bulunan Kadın Bakanlığı tabelası indirip yerine 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ifadelerinin yer aldığı bir pano astı.

Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu

Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu

Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu

Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu
AA - Son Dakika Haberleri
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