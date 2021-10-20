Son dakika: Afganistan'da Kadın Bakanlığı'nda tabela değişimi oldu
Son dakika haberlerine göre Taliban yönetimi Kadın Bakanlığı'nın tabelasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ile değiştirdi.
Taliban yönetimi Kadın Bakanlığı'nın tabelasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ile değiştirdi.
Taliban, Kadın Bakanlığı'nı 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı'na dönüştürdü
Taliban, Başkent Kabil'de bulunan Kadın Bakanlığı tabelası indirip yerine 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' ifadelerinin yer aldığı bir pano astı.