Son dakika! Afganistan'da cuma namazı saldırısında kaç kişi öldü, saldırıyı kim üstlendi, patlama hangi camide oldu? - Haberler
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Son dakika! Afganistan'da cuma namazı saldırısında kaç kişi öldü, saldırıyı kim üstlendi, patlama hangi camide oldu?

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Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Afganistan'da cuma namazı saldırında kaç kişi öldü? Saldırıyı kim üstlendi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AFGANİSTAN'DA CUMA NAMAZI SALDIRINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ?

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz şehrinin Sayed Abad bölgesinde Şiilerin camisinde patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kardeşimiz saldırıda şehit düştü ya da yaralandı" ifadesini kullandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Son dakika! Afganistan'da cuma namazı saldırısında kaç kişi öldü, saldırıyı kim üstlendi, patlama hangi camide oldu?
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