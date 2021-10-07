Son Dakika: 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge sorununu ortadan kaldırmak için çalışma programı hazırladıklarını açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakanlık tarafından çalışmaların tamamlanmasının ardından karar Meclis'te olacak. Konu Meclis'ten de geçerse bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.Cumhurbaşkanı'nın da onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmış olacak. Ancak öncelikli olarak Bakanlığın çalışmaları tamamlaması gerekiyor. 3600 ek göstergenin 2022 yılı içerisinde verilmesi bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatın değişmesine neden oluyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması halinde sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın artış gerçekleşecek. Bunun yanı sıra emekli maaşında da artış meydana gelecek.

Ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak.

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