Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti - Haberler
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Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Isparta'da gece saatlerinde bir kurdun, koyun dolu ahıla baskın yaptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerdeki kurt, saldırdığı 10 koyunu telef etti.

Şarkikaraağaç ilçesindeki bir köyde gece saatlerinde kurdun, ahıla gerçekleştirdiği baskın saniye saniye kaydedildi. Tek başına koyun sürüsüne dalan kurt, 10 koyunu boyunlardan parçalayarak öldürdü.

DIŞARI ÇIKIP YENİDEN AHILA DALDI

Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.

Bölgede hayvanlık yapan vatandaşlar, saldırıları önlemek için güvenlik kamerası taktırdıklarını ancak yine de kurtların ahıra girmeye devam ettiğini belirtti.

Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti

Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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