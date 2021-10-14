Gece baskını saniye saniye kameralarda! Ahıla dalan kurt, koyun sürüsünü paramparça etti

Şarkikaraağaç ilçesindeki bir köyde gece saatlerinde kurdun, ahıla gerçekleştirdiği baskın saniye saniye kaydedildi. Tek başına koyun sürüsüne dalan kurt, 10 koyunu boyunlardan parçalayarak öldürdü.

DIŞARI ÇIKIP YENİDEN AHILA DALDI

Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içeresinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.

Bölgede hayvanlık yapan vatandaşlar, saldırıları önlemek için güvenlik kamerası taktırdıklarını ancak yine de kurtların ahıra girmeye devam ettiğini belirtti.