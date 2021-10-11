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Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika habere göre Isparta'da otomobilin durağa çarpması sonucu otobüs bekleyen 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinden kaçan ve daha sonra emniyet güçlerine teslim olan ehliyetsiz sürücü, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da otomobilin durağa çarpması sonucu otobüs bekleyen 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerinden kaçan ve daha sonra emniyet güçlerine teslim olan ehliyetsiz sürücü, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 Ekim'de yaşanan kazada, Kolçelik kavşağından şehir merkezine seyir halindeki sürücüsü O.M.Ü. olan 07 AGE 785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce kaldırımdaki ağaca vurdu, sonra yol kenarındaki halk otobüsü durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ertesi gün sabaha karşı emniyet güçlerine teslim olan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet olayla ilgili açıklama yayınladı

Emniyet Müdürlüğü olayın ardından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; "08 Ekim 2021 günü akşam saat 21.15 sıralarında Isparta-Merkez Bahçelievler 102 Cadde üzerinde bulunan otobüs durağında beklemekte olan şahıslara aşırı hızla yoldan çıkan bir aracın çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralanmış, olaya karışan araç şoförü olay yerinden kaçmıştır. Konuyla ilgili KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtları, olay yerine bırakılan aracın bilgileri ile araçtaki iz ve delillerden yapılan eşleştirme ve kontroller sırasında aracı kullanan şüphelinin, sürücü belgesiz O.M.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 09 Ekim 2021 sabahı gözaltına alınmıştır. Kazaya karışan araç sahibine 'Aracı Ehliyetsiz Kişiye Vermek ve Kullandırmak' suçundan, aracı kullanan küçük yaştaki kişiye de 'Ehliyetsiz Araç Kullanmaktan ve ayrıca Taksirle Yaralama Olayına Sebebiyet Vermekten' idari ve adli işlem tesis edilmiştir. 10.10.2021 günü adli makama sevk edilen O.M.Ü. tutuklanmıştır" denildi. - ISPARTA

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Isparta'da 6 kişinin yaralandığı kazada olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

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