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Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı

GAZİANTEP'te, polis merkezinde annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 7 aylık bebek, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

GAZİANTEP'te, polis merkezinde annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 7 aylık bebek, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bebeğin ölümden döndüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü Düztepe Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'nde meydana geldi. Polis merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen anne kendisine gösterilen odada bebeğini emzirmeye başladı. Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden anne telaşla odadan çıktı. Durumu fark eden polisler bebeğin sırtına vurarak nefes almasını sağladı. Ekipler fenalaşan anne ve bebeği hastaneye götürdü. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise polis merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polislerin müdahale ederek nefes almasını sağladığı bebek ile annesinin polis aracıyla hastaneye götürülmesi yer alıyor.


Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı

Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı

Soluk borusuna süt kaçan bebeği polis kurtardı

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