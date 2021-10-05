Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Haberler | Güncel
Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı

BURSA'da sokakta yaşayan Fatih Berat Ateş (18), altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan, 11 bin 600 değerinde bir bilezik çaldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - BURSA'da sokakta yaşayan Fatih Berat Ateş (18), altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan, 11 bin 600 değerinde bir bilezik çaldı. Bileziği başka bir kuyumcuda satan Ateş, cep telefonu alıp, faturalarını ödedi, 800 TL'ye otel odası kiraladı. Kuyumcunun şikayeti üzerine aramalarını sürdüren polis, Ateş'i lüks bir otelde kaldığını belirleyerek yakaladı.

Bursa'da sokakta yaşayan Fatih Berat Ateş, cumartesi günü altın alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan, 11 bin 600 değerinde bir bilezik çaldı. Kendisine bir yardım vakfı tarafından verilen ve üzerinde ismi olmayan banka kartını kuyumcuya veren Ateş, tezgahtaki bileziği alıp, koşarak kaçtı. Bileziği başka bir kuyumcuya 11 bin 150 liraya satan Ateş, lokantaya giderek, yemek yedi. Daha sonra kendisine 2 bin 800 liraya cep telefonu alan Ateş, faturalarını ödedi.

Hırsızlık yapılan kuyumcunun ihbarı üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Fatih Berat Ateş olduğunu belirledi. Ateş'i yakalamak için soruşturma başlatan ekipler, Nilüfer ilçesindeki lüks bir otele giriş yaptığını belirledi. Tuttuğu 800 TL değerinde şehir manzaralı odaya giden Ateş, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında yeni aldığı cep telefonu ve 5 bin 500 TL para bulunan Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemedeki savunmasında "Felekten bir gece çalıp, lüks bir otelde kalmak istedim" diyen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri
ZENGİN OLMA HAYALİYLE DOLANDIRICILARA 90 BİN LİRA KAPTIRMIŞTI, YİNE KANDIRILDI

ZENGİN OLMA HAYALİYLE DOLANDIRICILARA 90 BİN LİRA KAPTIRMIŞTI, YİNE KANDIRILDI

 Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

Telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü; 2 yaralı

 BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ

BURSA'DA KAZAYLA BİTEN 30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUNDA SÜRÜCÜYE 9 BİN 950 TL CEZA KESİLDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Amelia Hamlin Bülent Ersoy
Spor Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Yaşar Kemal Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde yatmak isteyince yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:16:11. #1.12#