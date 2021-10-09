Sokak köpeği, temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Mustafa Özdemir'in (43) sokak köpeğiyle kurduğu yakınlık, görenlerin içini ısıtıyor. Özdemir'in Arap adını verdiği köpek, her gün sokaklarda yanından ayrılmıyor.

Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir, bir ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başladı. Özdemir, ilk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyurdu. Özdemir'in başını sevip okşadığı köpek, o gün yanından hiç ayrılmadı. Özdemir'in 'Arap' adını verdiği köpek, o günden sonra kendisini takip etti. Sokak köpeği her gün mesaisi bitene kadar Özdemir'in yanından ayrılmıyor.

Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Saha Sorumlusu Şeref Altın da sokak hayvanlarına bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini kaydetti.