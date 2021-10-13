Snapchat çöktü mü 2021? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası! Snapchat mesaj gitmiyor! Son dakika 13 Ekim Snapchat neden açılmıyor?

Snapchat çöktü mü 2021? Snapchat neden açılmıyor? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Snapchat adlı uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar bağlantı hatası alıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında atıldıklarını belirtiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Snapchat uygulamasında yaşanan bağlantı hatası sorunu çözüldü. Bağlantı hatası sonrası kullanıcılar uygulamaya giriş yaptığında birtakım güncellemeler ile karşılaştı. Snapchat hatasının uygulamadaki güncellemelerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Downdetector üzerinde pek çok kullanıcı sorun bildirdi.

SNAPCHAT MESAJ GİTMİYOR

Snapchat'te mesajlar gönderildiğinde ilk aşamada gri olmaktadır. İletildiğinde ise siyaha döner. Ancak güncelleme hatası sebebiyle mesajlar iletilmiyor ve gönderiliyor olarak kalıyor.

Haberler.com - Gündem