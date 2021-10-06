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SMA taraması nedir? SMA taraması ne kadar, ücretsiz midir? Evlilik öncesi SMA taraması nedir?

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SMA taraması nedir? SMA taraması ne kadar, ücretsiz midir? Evlilik öncesi SMA taraması nedir?

Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile SMA taraması nedir? SMA taraması ne kadar, ücretsiz midir? Evlilik öncesi SMA taraması nedir? soruları gündeme geldi. Peki, SMA taraması nedir? SMA taraması ne kadar, ücretsiz midir? Evlilik öncesi SMA taraması nedir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Evlilik Öncesi Ulusal Sma Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında yeni kararlar alındı. Peki, SMA nedir? SMA taraması nedir? SMA taraması ne kadar, ücretsiz midir? Evlilik öncesi SMA taraması nedir? Ayrıntılar haberimizde...

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak.

İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

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