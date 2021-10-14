Sivaslı halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Sivaslı halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivaslı halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cemevindeki cenaze törenine, halk ozanının ailesi ve yakınları ile Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Ayhan ve protokol üyeleri, törende Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Özcan'ın cenazesi, memleketi Kangal ilçesinin Çaltepe köyünde toprağa verildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivaslı halk ozanı Cemal Özcan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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