Sivas'tan kısa kısa
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bozuk yollar sathi kaplama ve asfalt ile yenileniyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bozuk yollar sathi kaplama ve asfalt ile yenileniyor.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, yaptığı açıklamada, ilçedeki yolların yenilenerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.
Ulaşımda sıkıntıların yaşandığı Yenikarahisar Mahallesi yolunun 7 kilometrelik kısmında sathi kaplama, Esentepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin 200 metrelik kısmında ise sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten İlbey, "Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerimizin yolları güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.
İlbey, ilçe merkezindeki ara yollarda kilit taş parke çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası
Suşehri ilçesinde, 17 takımın katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası başladı.
Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Amatör Spor Haftası" kapsamında düzenlenen turnuvaya, ilçedeki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ile ilçe halkı arasında kurulan 17 takım katılıyor.
Turnuva, 28 Ekim'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.