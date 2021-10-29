Sivas'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 24 yaralı

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

MİDİBÜSTEKİLERİN HEPSİ SAĞLIK ÇALIŞANI

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.