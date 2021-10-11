Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu sezon 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şehirdeki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sezonun 5 bininci ağacını dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, başta park ve bahçeler olmak üzere 20 ayrı noktada 10 cadde ve sokakta ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Daha yeşil bir Sivas hayaliyle ağaçlandırma çalışmalarını önemsediklerini aktaran Bilgin, "Şehrimizin dört bir yanında nitelikli ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda park ve bahçelerimiz başta olmak üzere cadde ve sokaklarımızı da yeşillendirerek gelecek nesillerimize nitelikli ağaçlarımızı emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan Bulvarları, Şehit Kenan Ardıç, Kazım Karabekir, Hayri Sığırcı, Bağdat, Rasim Başar, Yüksel Yancı, Kardeşler, Şifa Caddeleri, Yeni Numune Hastanesi ve Yeni 4 Eylül Stadyumu çevresi ve birçok sokağı nitelikli ağaçlarla buluşturduklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sivas'ın mevsim şartlarına uygun ağaçları tercih ediyoruz. Çınar, ıhlamur, lake, flamingo, akça ağaçlarının dikimini gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki bundan 5-10 yıl sonra cadde ve sokaklarımızda yürürken doğal gölge altında ıhlamurlarımızın mis kokusu altında yürüyeceğiz. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu çalışmalarımız artarak devam edecek ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir Sivas bırakmış olacağız. Biz ekiyoruz, bakımını yapıyoruz ancak bu ağaçlarımızı hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere herkesin bu ağaçlarımızda sorumluluğu var, gençlerimizin sorumlulukları var. Duyarlı olmamız ve doğayı yeşili korumamız gerekiyor. Bugünümüze sahip çıkarsak geleceğimiz daha iyi olacaktır."

Ağaç dikme etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Park ve Bahçeler Müdürü Özel Açık ve belediye personeli katıldı.