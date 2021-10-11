Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

Sivas Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu sezon 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu.

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bu sezon 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şehirdeki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bu sezonun 5 bininci ağacını dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, başta park ve bahçeler olmak üzere 20 ayrı noktada 10 cadde ve sokakta ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Daha yeşil bir Sivas hayaliyle ağaçlandırma çalışmalarını önemsediklerini aktaran Bilgin, "Şehrimizin dört bir yanında nitelikli ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda park ve bahçelerimiz başta olmak üzere cadde ve sokaklarımızı da yeşillendirerek gelecek nesillerimize nitelikli ağaçlarımızı emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan Bulvarları, Şehit Kenan Ardıç, Kazım Karabekir, Hayri Sığırcı, Bağdat, Rasim Başar, Yüksel Yancı, Kardeşler, Şifa Caddeleri, Yeni Numune Hastanesi ve Yeni 4 Eylül Stadyumu çevresi ve birçok sokağı nitelikli ağaçlarla buluşturduklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Sivas'ın mevsim şartlarına uygun ağaçları tercih ediyoruz. Çınar, ıhlamur, lake, flamingo, akça ağaçlarının dikimini gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki bundan 5-10 yıl sonra cadde ve sokaklarımızda yürürken doğal gölge altında ıhlamurlarımızın mis kokusu altında yürüyeceğiz. Özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu çalışmalarımız artarak devam edecek ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir Sivas bırakmış olacağız. Biz ekiyoruz, bakımını yapıyoruz ancak bu ağaçlarımızı hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere herkesin bu ağaçlarımızda sorumluluğu var, gençlerimizin sorumlulukları var. Duyarlı olmamız ve doğayı yeşili korumamız gerekiyor. Bugünümüze sahip çıkarsak geleceğimiz daha iyi olacaktır."

Ağaç dikme etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Park ve Bahçeler Müdürü Özel Açık ve belediye personeli katıldı.

Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Sergio Perez Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Düm Tek Tek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas Belediyesi 5 bininci ağacı toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:39:03. #1.12#