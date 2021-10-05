Şişli'de alacak verecek cinayeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de alacak verecek cinayeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şişli'de alacak verecek cinayeti

Şişli'de Klima tamirciliği yapan Sami Çay'ı evinin önünde alacak verecek meselesi yüzünden vurarak öldüren şahıs yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de Klima tamirciliği yapan Sami Çay'ı evinin önünde alacak verecek meselesi yüzünden vurarak öldüren şahıs yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim sabah 07.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Klima tamirciliği yapan Sami Çay, evinden çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araç içerisinden kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sami Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o esnada orada bulunan bir vatandaşın ifadesini aldı. Tanığın verdiği ifadede, bir aracın içinden 35 -40 yaşlarında birinin indiğini daha sonra birkaç el ateş edip arabaya tekrar binerek geri hızlıca uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

ZONGULTAK'TA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanığının verdiği plakanın peşine düştü. Ekipler, yapmış olduğu çalışmada aracın Zonguldak Ereğli'den kiralanmış bir araç olduğunu tespit etti. Ereğli'ye giden Polis ekipleri orada yapılan çalışmalarda şüpheliler Cemal Ü. ve Metin U. Saklandıkları yerden yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Cemal Ü. Emniyetteki ifadesinde Sami Çay'dan alacakları olduğu için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürüldü. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

 Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Marcao Oğuzhan Özyakup Muslera Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Fatma Şahin Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şişli'de alacak verecek cinayeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:18:02. #1.17#