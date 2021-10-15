Şişli'de 2019'da çay evinde işlenen cinayetle ilgili 5 şüpheliye gözaltı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de iki yıl önce Ömer Çakmak'ın çay evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir çay evinde Mart 2019'da 18 yaşındaki Ömer Çakmak, silahla vurularak hayatını kaybetti. Motosikletli iki şüpheli, olayın ardından kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçarken olay yeri yakınındaki metruk binaya da girdiklerini tespit etti. Binada tabanca, birer adet boyunluk, mont ve pantolon ile bir çift eldiven bulundu.

İki yıl önce yapılan incelemelerde herhangi bir DNA örneği elde edilemedi. Ancak bu yıl deliller üzerinde yeniden yapılan incelemede Emre A'ya ait DNA örnekleri tespit edildi.

Polis, Emre A. ile beraber olaya karıştıkları değerlendirilen İbrahim S, Ömer A, Deniz E. ve Özkan G'yi gözaltına aldı,

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.