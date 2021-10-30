ŞIRNAK (İHA) - Sis ve sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta sonbaharın gelişiyle beraber yağış etkili olunca Karadeniz bölgesini aratmayan manzara oluştu. Sararan yapraklar sis bulutları içinde kaybolurken kartpostallık görüntüler oluştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış bölgede Karadeniz bölgesi manzaraları oluşturdu. Sonbaharın gelişiyle beraber meşe ve kavak ağaçları yaprak dökmeye başladı. Yağışın etkisiyle sis bulutları arasında kaybolan Kato ve Tanin dağları yeşil ve beyazlar içinde Karadeniz görünümü oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları ise o anları karelemek için fotoğraflar çekti. Karadeniz bölgesini andıran Şırnak dağları güzel görüntüler oluşturdu.

(SRD-AKK-Y)