Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 13Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Osman GELİŞ, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti.

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 13

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Osman GELİŞ, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti. Günün anısına Federasyon Başkanımız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına Kick Boks Eldiveni hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:01:33. #1.12#