ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Federasyon Başkanımıza Ziyaret 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 13

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Osman GELİŞ, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti. Günün anısına Federasyon Başkanımız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına Kick Boks Eldiveni hediye etti.

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