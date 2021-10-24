Şırnak'ta yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi - Haberler
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Şırnak'ta yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta yapılan

Şırnak'ta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi.

Bir otelde düzenlenen programın üçüncü ve son günü, "İstişare ve Müzakereler" oturumuyla başladı.

Özhaseki başkanlığında, basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç yer aldı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hakkari, Ağrı, Van, Bitlis, Bingöl, Batman, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Muş, Siirt ve Iğdır'dan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantı, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Toplantının ardından katılımcılar, Şırnak ve Cizre Belediyesi organizasyonuyla turistik mekanları gezdi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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