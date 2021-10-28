Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri - Haberler
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Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedeni ile etkinlik düzenlendi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şenoba beldesinde bulunan Hocero Mele Camisinde 'Peygamberimiz ve vefa toplumu' teması ile Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı. Etkinliğe Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan, Diyanet İşleri Başkanlığının her sene Mevlid-i Nebi Haftasını kutladığını söyledi. İlahiler ve mevlit okunduktan sonra cami inşasını gerçekleştiren iş adamı Şehmuz Babat ile inşaat çalışmalarına katkıda bulunan Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'a teşekkür plaketi verildi.

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri
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