Sinema - Hakikat: Şeyh Bedreddin

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Hakan Alak'ın yönettiği; Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın ve Ezgi Esma Kürklü'nün başrollerinde oynadığı "Hakikat: Şeyh Bedreddin" izleyici ile buluşacak.

Yönetmen Alak'ın senaryosunu Ali Şahin ile birlikte kaleme aldığı film; 600 yıl önce yaşamış Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in hayatını konu alıyor.

Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve toplum hafızasında hala hatırlanan Şeyh Bedreddin, hakkında onlarca yazı ve kitap yazılıp belgesel film çekilmesine rağmen ilk kez bir sinema filmi ile beyazperdede yer alacak.