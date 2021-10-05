Sinekkapan bitkisi, yapraklarının arasına giren kurbağayı tek hamlede nefessiz bıraktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Sosyal medyada çeşitli hayvan videoları viral oluyor. Milyonlarca görüntülenme alan bir videoda, sinekkapan bitkisinin yapraklarının arasına giren kurbağayı tek hamlede nefessiz bıraktığı görüldü.
Hayvan videolar, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Böcek avcılığıyla bilinen sinek kapan bitkisinin videosu ise en çok ilgi gören videolar arasında yer aldı.
ANINDA KAPANIYOR
Sinekkapan bitkisi, tehlike anında yapraklarını kapatarak rakibini alt etmesiyle tanınıyor. Özellikle böceklere şans tanımayan sinekkapanın ağına bu sefer kurbağa takıldı.
TEK HAMLEDE NEFESSİZ BIRAKTI
Sinekkapanın yaprakları arasına giren kurbağa ölümden kurtulamadı. Kendisine yönelik tehdit olduğunu algılayan sinek kapan, saniyeler içerisindeki tek hamlesiyle kurbağayı nefessiz bıraktı.
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