Siirt'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
BATMAN (AA) - Siirt'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Abbas Kaya yönetimindeki 56 AC 114 plakalı minibüs, Siirt- Batman kara yolundaki Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında Vedat Aykal'ın kullandığı 06 BD 0113 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri