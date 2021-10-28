SHN Espor NFT projesi ile espor sektöründe ilk oldu

Şahangiller Espor Kulübü Başkanı Emrah Şahan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlar ile ilk sinyalleri verilen SHN Espor NFT projesi, 27 Ekim Çarşamba gününün ilk saatlerinde duyuruldu.

Türkiye'nin ilk espor NFT projesi olarak lanse edilen proje kapsamındaki eserler için belirtilene göre başarılı 3D dijital sanatçı Artyns adıyla tanınan Yunus Samet Çukurlu (artyns.com) ile bir ortak çalışma gerçekleştirilmiş.

opensea.io isimli bir NFT (Non-Fungible Token) platformu üzerinden satışa çıkarılacak NFT eserlerden ilki popüler FPS oyun VALORANT'ı konu alıyor. Cypher ile Omen ajanlarını gördüğümüz eser 0,25 Ethereum yani bugünün kuru ile 1013 dolarlık bir satış fiyatına sahip.

Takımın kurucusu Emrah Şahan SHN Espor NFT projesi ile ilgili attığı Tweet'lerde ilk olarak "Bu gece @sahangillerspor'un bir sürprizi var Gözler yarın öğlen de sağda solda belki ana akım medyada görebilirsiniz! Ekip arkadaşlarım muhteşem bir iş çıkarmış.", daha sonra ise "Ben sabaha kadar bekleyemicem

Türk espor dünyasında blok zincir daha önce fastPay Wildcats takımının Bitci platformu ortaklığında satışa sunduğu Wildcats Fan Token ile gündeme gelmişti.

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