Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Haberler
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Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir seyyar satıcı, yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir seyyar satıcı, yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Siverek ilçesinde seyyar satıcılık yapan Ahmet Canbaz, sarımsak sattığı tavlasının üzerinde sahipsiz bir para cüzdanı fark etti. Canbaz, cüzdanı açtığında içinin dolu para olduğunu fark etti. Tavlasıyla Soluğu Siverek Zabıta Amirliğinde alan duyarlı vatandaş, bulduğu para cüzdanını zabıtalara teslim etti. Cüzdanın içerisinde bulunan nüfusa kimliğiyle cüzdan sahibine ulaşan zabıta görevlileri, zabıtalığa gelen cüzdan sahibi kadına, cüzdanı teslim edildi.

Seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Ahmet Canbaz, "Bir ara baktım ki benim tavlamın üzerinde bir cüzdan var, bu cüzdanının sahibine nasıl ulaşacağım, aklıma zabıta amirliğine gitmek geldi. Geldim buraya, onlarda cüzdanı açtılar ve buradan sahibine ulaştılar. Hanım efendi geldi, parasını ve cüzdanını teslim ettik. Allah korusun, Allah haram lokma bize nasip etmesin" dedi.

Zabıta Hilmi Bilgiseven de devamlı kovalamaca yaşadığımız seyyar satıcının örnek davranışını gördüklerinde çok duygulandıklarını belirterek, "Bu arkadaşımız yerde bir cüzdan bulmuş, bu cüzdanla birlikte Amirliğimize geldi, cüzdanda ki kimliğe bakarak, cüzdan sahibine ulaştık. İçinde bir miktar para vardı, telefonla sahibine ulaştık ve cüzdan sahibi buraya geldi ve cüzdanı sahibine teslim ettik. Duyarlılığından dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

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Haber: Seyyar satıcı yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Haberler
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