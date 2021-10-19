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Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Seyitgazi ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törene Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Muhtarlar derneği Başkanı Erhan Erden, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Cumhuriyet meydanında Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam tören sonrasında Kaymakam Baytak Muhtarlar derneğini ziyaret ederek Seyitgazi muhtarlarıyla bir araya geldi. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

Seyitgazi ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

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