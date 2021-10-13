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Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde bir araya geldiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde bir araya geldiği vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Pişkin, Ortakaraören Mahallesi'nde Gezici Sağlık Tarama aracında gerçekleştirilen yerinde sağlık hizmetlerini inceledi, personelden bilgi aldı.

Daha sonra mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelen Pişkin, ardından şehit aileleri ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret etti.

Pişkin, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, Seydişehir'i yakından tanımak ve vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemek amacı ile kırsal mahalle gezilerine başladıklarını belirtti.

İhtiyaç ve talepleri yerinde görerek çözmenin önemine dikkat çeken Pişkin, "Muhtarımızla ve vatandaşlarımızla ile bir araya geldikten sonra mahallemizdeki halk eğitim kurslarını ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Ayrıca, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek bir istedikleri olup olmadığını sorduk." dedi.

Pişkin'e ziyaretlerde, Ortakaraören Mahallesi Muhtarı Ayşe Demir ile daire müdürleri eşlik etti.

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

Seydişehir Kaymakamı Pişkin, Ortakaraören Mahallesinde ziyaretlerde bulundu

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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