Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak - Haberler
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Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de kapalı cezaevine bekleme salonu yapılacak

Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapılacak.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından, Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin görüş günlerinde açık alanda kalmalarını önlemek amacıyla bekleme salonu yapılacak.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Halil Güneş, Bahçelievler Mahallesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önündeki boş araziye inşa edilecek olan bekleme salonu için protokol imzaladı.

Başkan Tutal, "Yakınları cezaevinde olan vatandaşlarımız görüş için kapalı cezaevine geldiği zamanlarda, zorlu hava koşulları altında yakınlarıyla görüşmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Bu konuda cezaevi yetkililer ile yaptığımız görüşmede bizden talepleri oldu. Biz de kendilerine bu konuda yardımcı olabilmek için Belediye Meclis Kararı ile cezaevinin önüne bulunan alana 200 metrekarelik inşaat alanına sahip içerisinde kafeterya, bay ve bayan mescit, bay, bayan tuvalet ve bebek bakım odası bulunan bir bekleme salonu yapmak için gereken resmi çalışmayı başlattık. Çok kısa zamanda bekleme salonunu mahkum yakınlarının hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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