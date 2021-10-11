Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Bozkurt ( 59) yönetimindeki 42 P 4634 plakalı otomobil, Bostandere Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Şehriban Bozkurt ( 57) araçta sıkıştı.
Sağlık ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.