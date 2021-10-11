Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Bozkurt ( 59) yönetimindeki 42 P 4634 plakalı otomobil, Bostandere Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Şehriban Bozkurt ( 57) araçta sıkıştı.

Sağlık ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Seydişehir'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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