Seydişehir'de askere gidecek gençler için program düzenlendi

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 2021/4 tertip olarak askere gidecek gençlerle buluştu.

Pişkin, Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, askerliğin temelinin disiplin olduğunu belirterek, "Askerlik kutsal bir görevdir. Peygamber ocağına gidecek olan sizler, vatanımızın ve milletimizin selameti için canla, başla çalışacaksınız. Sağ salim birliklerinize ulaşmanızı, görevinizi tamamlayıp tezkerenizi de aldığınızda sevdiklerinize kavuşmanızı temenni ediyorum."dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da anaların çocuklarını, babaların yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece vatan topraklarının bölünmeyeceğini söyledi.

Askere gidecek gençlerle her zaman gurur duyduklarını dile getiren Tutal, şöyle konuştu:

"Hiç bir ülkenin evladı askere giderken kına yakmaz, asker şenliği yapmaz. Güle oynaya askere gitmez. Bu duygular olduğu sürece onların oyunlarını hep beraber bozacağız. Şimdi birlik ve beraberlik olma zamanı, ayrılma zamanı değil. Aynı ülkenin evlatlarıyız. Türk milletinin inançları gereği, örf adetleri gereği asker ocağı Peygamber ocağı diye kabul edilmiştir. Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Rabbim gidip gelmeyi nasip etsin hepinize. Hayırlı teskereler diliyorum."

İlçedeki gençlere, "Vatan Size Minnettar" yazılı kutularla Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Programa, Pişkin ve Tutal'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya İsa Koca, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mustafa Şafak Çuhadar da katıldı.