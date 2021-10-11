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Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

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İzmir'de sevgilisi Sena Altan'ı bıçaklayarak öldüren İlkay Ayeş, daha sonra aynı bıçakla kendi canına kıydı. Polisin soruşturması çok yönlü sürerken, Ayeş'in montunun cebinden bir mektup çıktı. Cinayet ve intiharın sırrını bu mektupta yazılanlar çözecek.

Dün İzmir'in Buca ilçesinde İlkay Ayeş (25) ile kız arkadaşı Sena A. arasında eve girdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena A.'ya sapladı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Sena A., kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ayeş'in hayatını kaybettiği, Sena A.'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Sena A., ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yaşamını yitirdi. Ayeş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

MONTUNUN CEBİNCEN MEKTUP ÇIKTI

Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, İlkay Ayeş'in evde üzerinde bulunan montun cebinde bir adet kendi el yazısı ile yazdığı tahmin edilen intihar mektubu çıktı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek
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