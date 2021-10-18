Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi - Haberler
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Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi

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Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi

Birçok başarılı dizide rol alan Sevda Erginci'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Sevda Erginci kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sevda Erginci hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı'nda rol alan başarılı oyuncu Sevda Erginci'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Sevda Erginci kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, evli mi?

Sevda Erginci (d. 3 Ekim 1993, İstanbul), Türk oyuncu.

Sevda Erginci doğum tarihi : 3 Ekim 1993

Sevda Erginci kaç yaşında : 27 yaşında

Sevda Erginci mesleği ne : Oyuncu

Sevda Erginci nereli : İstanbul doğumlu (Annesi Makedonyalı, Babası Mardinli)

Sevda Erginci burcu ne : Terazi

Sevda Erginci'nin annesi Makedonya göçmeni, babası ise Mardinlidir. Kariyerine tiyatro ile başlamıştır ve Yıldız Kenter tiyatrosunda eğitim almıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Sevda Erginci son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu Turna karakterini canlandırmaktadır.

Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi

2015 : Uzaklarda Arama : Nazlı : Yardımcı Karakter (Film)

2012 : Koyu Kırmızı : Ayşe : Yardımcı Karakter

2012 : Veda : Lamia : Yardımcı Karakter

2013-2015 : Karagül : Ayşe : Yardımcı Karakter

2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır : Kara Sevda : Başrol

2017 : Ver Elini Aşk : Sultan Ayperi : Başrol

2018-2019 : Yasak Elma : Zeynep Yılmaz : Başrol

2019 : Sevgili Geçmiş : İpek Gencer : Başrol

2020- : Uyanış: Büyük Selçuklu : Turna : Yardımcı Karakter

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Haber: Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Erginci hayatı ve biyografisi - Haberler
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