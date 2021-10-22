Serik'te Akçaalan pazar yerinin temeli atıldı

Serik Belediyesi, ilçeye yeni pazar yerinin kazandırılması için temel atma töreni düzenledi.

Akçaalan Mahallesi'ndeki törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Kurdoğlu, törende, Türk kültürünün devamı olarak eski panayırları yansıtan tesisin temelini attıklarını söyledi.

Pazar yerinde çiftçiler ve esnafın olacağını aktaran Kurdoğlu, "Ancak kültürümüzün parçası olan el sanatlarının da mutlaka her pazarda sergileneceği, yaşatılacağı ve pazarlanacağı alanları da unutmayalım. Çünkü bunlara ihtiyaç var." dedi.

İlçe Belediye Başkanı Aputkan da projenin 3,5 milyon liraya mal olacağını, 4 bin 500 metrekarelik zeminde 262 pazarcının tezgah açabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından temel atma işlemi gerçekleştirildi.