Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

İZMİR'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı.

İSTANBUL (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde tekstil fabrikası müdürü Sena Altan'ın (24) İlkay Ayeş (25) tarafından bıçakla öldürülmesinin detayları ortaya çıktı. Altan'ın, Ayeş'in sevgili olma teklifini kabul etmediği için cinayete kurban gittiği belirlendi. Ayeş'in üzerinden de ailesine verilmek üzere bir intihar notunun çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 220. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İlkay Ayeş, Sena Altan'ın evine geldikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayeş, yanında getirdiği bıçağı birçok kez Sena Altan'a sapladı. Sena Altan, kanlar içinde yere yığılırken Ayeş, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayeş olay yerinde hayatını kaybetti, Sena Altan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler, yakınları tarafından alındı. Altan'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

EVDE YALNIZDI

Cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İzmir'de bir üniversitede moda ve tasarım bölümünde okuduktan sonra Torbalı'da bir tekstil firmasında çalışan Sena Altan'ın kısa süre önce Bornova'da bir tekstil firmasında müdür olarak işe girdiği, cinayetin gerçekleştiği eve de yaklaşık 2 ay önce taşındığı belirtildi. Cinayet günü, Altan'ın ev arkadaşı dairede bulunmadığından yalnız olduğu ifade edildi. Ayeş'in uzun süredir sevgili olma talebinde bulunduğu Sena Altan'ın, teklifi reddettiği öğrenildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı da belirtildi. Öte yandan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayeş'in üzerinden ailesine verilmek üzere bir intihar notu çıktığı da öğrenildi. Sena Altan'ın, İlkay Ayeş ile tanışıklığının ise daha önce ailesi ile yaşadıkları İstanbul'dan olduğu bildirildi.


Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

İstanbul'da aracın içinde tavukların kesilip satıldığı skandal görüntüler tepki topladı

 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı

 İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor

İstanbul'daki taksi sorunu İlber Ortaylı'yı da isyan ettirdi: İnsanlar evlerine gidemiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sena'yı sevgili olma teklifini kabul etmediği için öldürmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:03:45. #1.12#