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Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

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Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selin Sayek Böke izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi! Selin Sayek Böke kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Selin Sayek Böke hakkında araştırmalar yapılıyor. Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972'de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından Arsuz, Hataylıdır.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.[3] 2010 yılında ise doçent oldu..

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Haber: Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke kaç yaşında, nereli? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi! - Haberler
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