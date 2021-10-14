Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? Filiz Ceritoğlu Sengel hayatı ve biyografisi!

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FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu Sengel 1981 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk'ta tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel 1999 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Tezli ÖzelHukuk Lisansını tamamlayıptez konusu olanFikir ve Sanat Eserleri Hukukunda uzmanlaştı. ArdındanMarka ve Patent vekilliği sınavlarında başarı elde ederek; Marka ve Patent Vekilliği yapmaya hak kazandı.

İstanbul'da avukatlık stajını tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel mesleki tecrübe kazandıktan sonra 2007 yılında Selçuk'a gelerek kendi hukuk bürosunu açtı. 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Sengel 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikleri, Encümen Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini üstlendi.2010 yılında kurucu başkanı olduğu Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği'nin halen daha mevcut başkanı olan Sengel bu dernek aracılığıyla toplumsal eğitimi esas alan çalışmalar içerisinde yer almaktadır.

2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir ve Selçuk Meclis üyesi görevlerini yürüten Sengel 2014- 2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği İzmir Büyükşehir Meclisinde Denetim Komisyon Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini ifa etmiştir. Sengel aynı tarihler içerisinde Selçuk Belediye Meclisi'nde Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyon Üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP Selçuk Belediye Başkanı Adayı olan Sengel seçim sonrası Selçuk'un ilk kadın belediye başkanı olmaya hak kazandı.

Filiz Ceritoğlu Sengel'in"Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler" ve "Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme" isimlerinde iki kitabı bulunmaktadır.

2007 yılından bu yana Vasıf Gökhan Sengel ile evli olan Filiz Ceritoğlu Sengel bir kız çocuğu annesidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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