Seksenler Seyfi öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok dizide rol alan isimler arasında yer alan Kemal Kuruçay hakkında merak edilen konuların yanıtını sizler için derledik.

SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.

Seksenler, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisi. Mint Prodüksiyon tarafından yapılan dizi bir sit-com, romantik ve dönem komedisi olarak yayımlandı ve 6 sezonluk yayın hayatı 27 Mayıs 2017'de 228. bölümü ile final yaparak sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı. 2 sezon günlük olarak yayınlanan dizi 9. sezonunda yaz aylarında haftalık olarak yayımlandı. 10. sezonunda ise tekrar günlük olarak yayımlanmaya devam etmektedir.

SEKSENLER HANGİ GÜN?

"Seksenler" dizisi her perşembe saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

SEKSENLER SEYFİ ÖLDÜ MÜ?

''Seksenler'' dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Birçok önemli yapımda rol alan oyuncu Kemal Kuruçay'dan acı haber geldi. Sanat dünyasını yasa boğan haberi oyuncu arkadaşı Nedim Saban verdi.

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