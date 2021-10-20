Şehit Sefa Fındık kabri başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Sefa Fındık kabri başında anıldı

AA / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Şehit Sefa Fındık kabri başında anıldı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki kabri başında anıldı.

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki kabri başında anıldı.

Şehidin yakınları ile Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş ile öğrencilerin katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehidin kabri başında konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, "Allah Sefa Fındık kardeşimize şehitliği nasip etti. Ailesine böyle şerefli bir makam nasip etti. Şehidimizin ailesine Allah sabırlar versin. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şehitlikteki program sonrasında protokol üyeleri şehidin ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit Sefa Fındık kabri başında anıldı

AA / Ramazan Sarıcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title