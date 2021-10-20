Şehit Sefa Fındık kabri başında anıldı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Yeşilyurt ilçesi Kuşcu köyündeki kabri başında anıldı.

Şehidin yakınları ile Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş ile öğrencilerin katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehidin kabri başında konuşan Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, "Allah Sefa Fındık kardeşimize şehitliği nasip etti. Ailesine böyle şerefli bir makam nasip etti. Şehidimizin ailesine Allah sabırlar versin. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şehitlikteki program sonrasında protokol üyeleri şehidin ailesini evinde ziyaret etti.