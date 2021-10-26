Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören yapıldı. Saldırıda, Şehit İstihkam Uzm. Çvş. Yunus Emre Yalman şehit oldu. Şehit İstihkam Uzm. Çvş. Yunus Emre Yalman kimdir? Yunus Emre Yalman kaç yaşında şehit oldu, nereli?

ŞEHİT İSTİHKAM UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE YALMAN KİMDİR?

21 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu. Şehit İs. Uzm. Çvş. Yunus Emre Yalman'ın bekar ve 3 kardeş olduğu öğrenildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Yalman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Yalman'ın cenazesi, buradan memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMASI!

Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

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