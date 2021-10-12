Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna 'Şehitlik Köşesi' - Haberler
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Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna "Şehitlik Köşesi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesindeki Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna yaptırılan "Şehitlik Köşesi" törenle açıldı.

ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesindeki Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna yaptırılan "Şehitlik Köşesi" törenle açıldı.

15 Mayıs 1992 tarihinde Hakkari'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan İsmail Moğal'un anısının yaşatılması için oluşturulan şehitlik köşesinin açılışına, Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Bekir Öger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten, muhtar Kenan Gürpınar, şehidin ağabeyi Ali Moğol, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Abdullah Sarı, törende yaptığı konuşmada, "Şehidimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Öğrencilerimize ve gelecek nesillere şehidimiz İsmail Moğol'un adını ve anısını yaşatmak ve şehidimize küçük de olsa vefa borcumuzu ödemek amacıyla yaptırılan şehitlik köşemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Sarı, ardından okuldaki sınıfları gezerek derslere katıldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Şehitlik köşesinin açılmasının ardından Ali Moğol ve protokol üyeleri şehidin kabrini ziyaret ederek dualar okudu. - ADANA

Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna Şehitlik Köşesi

Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna Şehitlik Köşesi

Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna Şehitlik Köşesi

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Haber: Şehit İsmail Moğol İlk-Ortaokuluna 'Şehitlik Köşesi' - Haberler
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